Как выиграть матч, в котором преимущество по игре было у соперника

Матч «Металлиста 1925» против волочиского «Агробизнеса» был очень принципиальным и важным для обеих команд. Во-первых, обе команды в этом сезоне поставили себе целью повышение в классе, и матч, как говорится, был не за 3, а за 6 очков. Ведь главное не только самому заработать три балла, но и не дать их взять конкуренту, претендующего на одну из путёвок в УПЛ. Во-вторых, харьковчане в прошлом сезоне проиграли «Агробизнесу» оба матча с общим счётом 0:6, а позапрошлом, было наоборот, тогда команда из Хмельницкой области уступила харьковчанам в двух поединках с общим счётом 0:4. И вопрос стоял ребром – сумеют ли подопечные Кривенцова реваншироваться за прошлый сезон или подопечные Чижевского продолжать победную серию. Кстати, это была дуэль двух тренеров совсем недавно возглавивших команды. Александр Чижевский принял команду из Волочиска в январе этого года, а Валерий Кривенцов только в августе принял «Металлист 1925» под своё управление.

«Металлист 1925» проводил второй домашний матч и второй раз с ограниченным количеством зрителей. На первом «домашке» присутствовало 1803 болельщика, на матч с «Агробизнесом» пришло 2512 поклонников команды. Стоит отметить, что у Чижевского коллектив более сыгранный, там не было такого обновления состава, как у «Металлиста 1925». В харьковскую команду в короткое межсезонье влилось сразу 12 новых игроков. В заявке «Металлиста 1925» на эту игру присутствовали сразу 10 новичков команды этого сезона. Кстати, из 12 новичков пятерым (Холоду, Резепову, Пецу, Ндукве и Максиму Коваленко) ещё не исполнилось даже 21-го года. А Антону Калайтану и Роману Толочко только недавно исполнился 21 год. Трое новичков, которые постарше (Жичиков, Гошкодеря, Кравченко) вышли в стартовом составе, а ещё трое (Холод, Коробка, Толочко) выходили на замену во второй половине игры.

Александр Чижевский вывел команду на этот матч в привычной схеме: 3-4-2-1 с парой опорных – Дидык и Косовский. Молодой коуч харьковчан Кривенцов кардинально меняет стиль игры харьковчан, который был при предыдущем тренере Демченко. Сейчас команда редко использует короткий пас, сейчас много забеганий вперёд и много длинных передач и навесов. То есть рисунок игры совершенно другой. Лучше поединок начали гости, которые сразу же завладели инициативой. На 10-ой минуте нападающий «Агробизнеса» Сергей Петров опасно пробил по воротам Сидоренко, но круглый пролетел мимо. Затем были моменты у Гагуна и опять у Петрова, но хозяев выручил страж ворот. В самом конце первой половине игры хозяева создали хороший момент, и это был первый удар харьковчан по воротам гостей. Опасно пробивал Ченбай, но голкипер гостей Мозиль был начеку и отразил удар.

Второй тайм «Металлист 1925» начал очень активно, подав два угловых и заработав пенальти на 48-ой минуте матча. К одиннадцатиметровому привела комбинации в исполнении харьковских бразильцев и фол Дидыка на Лукасе буквально на линии штрафной площадки. К точке, исполнять приговор, подошёл капитан харьковской команды Ямполь. До этого в предыдущем сезоне Ярослав трижды бил пенальти, и все удары были точными. Но тут капитану «Металлисту 1925» не удалось перехитрить Мозиля, и мяч после касания рук вратаря гостей ударился о штангу. Но от штанги круглый отлетел точно на ногу Ямполю. И Ярослав со второй попытки поразил ворота и вывел свою команду вперёд.

«Агробизнес» бросился отыгрываться и снова завладел игровой инициативой. Но долгое время ничего впереди у гостей не получалось. Чижевский выпустил на поле свежих игроков – Грушу и Семенюка. И после 77-й минуты «Агробизнес» включился на полную. Но хозяев поля снова выручил Сидоренко, отразив опасные удары Когута и Груши. Гости мощно атаковали в концовке игры, в некоторых моментах переходя на половину поля харьковчан всем составом, кроме вратаря. Но это был видимо вечер вратаря «Металлиста 1925» Дениса Сидоренко, он отражал все удары игроков «Агробизнеса».

По количеству ударов, конечно, гости превзошли хозяев почти вдвое: 14 ударов по воротам у волочиской команды и 8 у «Металлиста 1925». В створ ворот подопечные Чижевского произвели 6 «выстрелов», в то время, как хозяева, били в створ ворот Мозиля всего 3 раза.

После игры Валерий Кривенцов остался недоволен игрой своей команды, сказав, что играли его футболисты очень плохо, но при этом взяли три очка, что не может не радовать, ибо по словам коуча харьковчан им противостал самый сильный клуб Первой лиги этого сезона.

_

Металлист 1925 - Агробизнес 1:0

Гол: Ямполь (49)

На 49-й минуте Ямполь не забил пенальти (вратарь)

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов, Савин (Чидера 90+2), Ямполь, Кравченко (Толочко 71), Лукас Вентура (Коробка 76), Дерек Фрейтас (Холод 82).

Агробизнес: Мозиль, Гагун, Юхимович, Курыло, Слотюк, Когут И., Когут Н., Дидык (Груша 62), Косовский, Черненко (Семенюк 76), Петров (Семенец 82).

Предупреждения: Дерек (29) - Юхимович (60).