Металлист 1925 переиграл Агробизнес за счет гола с пенальти

В воскресенье, 20 сентября, прошел матч 3-го тура Первой лиги Украины.
Харьковский «Металлист 1925» принимал «Агробизнес» из Волочиска и сумел одержать победу со счетом 1:0.
Единственный гол забил Ярослав Ямполь на 49-й минуте с пенальти.
Первая лига Украины. 3-й тур
«Металлист 1925» – «Агробизнес» – 1:0
Гол: Ямполь, 49 (пен).
Турнирная таблица Первой лиги
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Источник — Sport.ua
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