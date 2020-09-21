Харьковский «Металлист 1925» одержал минимальную победу над «Агробизнесом» (1:0) в рамках третьего тура Первой лиги.
Смотрите видео гола и обзор матча:
Лучшие моменты матча Металлист 1925 - Агробизнес
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Ямполь (Металлист 1925).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.