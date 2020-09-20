Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Первой лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» будет принимать «Агробизнес» из Волочиска.
Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист». Стартовый свисток прозвучит в 19:25.
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Источник — ФК Металлист 1925
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