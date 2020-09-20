2-й тур
Саутгемптон
2:5
Тоттенхэм
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Тоттенхэм на выезде разгромил Саутгемптон в результативном матче

Покер на счету Сон Хын Мина

  • 20.09.2020 16:04
  • 1003 просмотра
  • 1 комментарий
АПЛ. Тоттенхэм на выезде разгромил Саутгемптон в результативном матче
© twitter.com/SpursOfficial

Сегодня «Тоттенхэм» во втором туре АПЛ на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 5:2. Четыре гола на счету корейского форварда Сон Хын Мина.

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 2:5
Голы: Ингс 32, 90 с пенальти – Сон Хын Мин 45+2, 47, 64, 73, Кейн 82

Неделю назад в первом туре «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» 0:1.

Вчера «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение 1:3 от «Кристал Пэлас».

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 20.09.2020 16:17
    0
    Сон конечно молодчина,но два удара смазал хоть обьязан забиваать с любого положения(вне игры или)
    Герой конечно Г.Кейн,три удара три гола,и четире передачи на блюдечке,жаль первий гол не засчитан(милиметровый офсайд) а выполнен удар мастерски.
    Характерный последний гол Кейна,тут он в своей штрафной отбывает головой мяч и еще успевает к чужим ваоротам на добивание,и как всегда утверждаю ни один топ-напад не работает так на всех участках поля как Кейн,чрезвычайно полезен игрок.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 20.09.2020 16:17
    0
    Сон конечно молодчина,но два удара смазал хоть обьязан забиваать с любого положения(вне игры или)
    Герой конечно Г.Кейн,три удара три гола,и четире передачи на блюдечке,жаль первий гол не засчитан(милиметровый офсайд) а выполнен удар мастерски.
    Характерный последний гол Кейна,тут он в своей штрафной отбывает головой мяч и еще успевает к чужим ваоротам на добивание,и как всегда утверждаю ни один топ-напад не работает так на всех участках поля как Кейн,чрезвычайно полезен игрок.
    Ссылка
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