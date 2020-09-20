АПЛ. Тоттенхэм на выезде разгромил Саутгемптон в результативном матче

Сегодня «Тоттенхэм» во втором туре АПЛ на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 5:2. Четыре гола на счету корейского форварда Сон Хын Мина.
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 2:5
Голы: Ингс 32, 90 с пенальти – Сон Хын Мин 45+2, 47, 64, 73, Кейн 82
Неделю назад в первом туре «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» 0:1.
Вчера «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение 1:3 от «Кристал Пэлас».
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Источник — Sport.ua
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Герой конечно Г.Кейн,три удара три гола,и четире передачи на блюдечке,жаль первий гол не засчитан(милиметровый офсайд) а выполнен удар мастерски.
Характерный последний гол Кейна,тут он в своей штрафной отбывает головой мяч и еще успевает к чужим ваоротам на добивание,и как всегда утверждаю ни один топ-напад не работает так на всех участках поля как Кейн,чрезвычайно полезен игрок.
Герой конечно Г.Кейн,три удара три гола,и четире передачи на блюдечке,жаль первий гол не засчитан(милиметровый офсайд) а выполнен удар мастерски.
Характерный последний гол Кейна,тут он в своей штрафной отбывает головой мяч и еще успевает к чужим ваоротам на добивание,и как всегда утверждаю ни один топ-напад не работает так на всех участках поля как Кейн,чрезвычайно полезен игрок.
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