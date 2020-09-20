Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 20.09.2020 06:51
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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 1:3. Видео голов и обзор матча
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В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл лондонскому «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:3 

Голы: 0:1 – 7 Таунсенд, 0:2 – 74, пенальти Заа, 1:2 – 80 ван де Бек, 1:3 – 85 Заа.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Шоу, Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини, Погба (ван де Бек, 67), Джеймс (Гринвуд, 46), Марсьяль, Рэшфорд.

Кристал Пэлас – Гуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Шлупп (Эзе, 75), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 88), Заа, Айю (Батшуайи, 81).

Предупреждения: Уорд (55), Фосу-Менса (58), Магуайр (64).

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Виталий Петровский, Sport.ua

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