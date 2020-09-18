МанЮнайтед — Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Красные дьяволы» готовы к старту нового сезона

  • 18.09.2020 15:26
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МанЮнайтед — Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле-Гуннар Сульшер

В субботу, 19-го сентября, состоится поединок 2-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас».

Это будет первый матч «красных дьяволов» в АПЛ в текущем сезоне и второй для «Кристал Пэлас». В поединке 1-го тура «орлы» со счетом 1:0 одолели «Саутгемптон» благодаря голу Заа. Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Бернли» состоится позже.

Тяжело сказать, в каких кондициях команды подходят к новому сезоне после карантинного лета. Для «красных дьяволов» минувший сезон и вовсе затянулся — англичане вышли в полуфинал Лиги Европы, где со счетом 1:2 уступили будущему триумфатору «Севилье».

На трансферном рынке «Манчестер Юнайтед» тоже отметился не особенно сильно. «Красные дьяволы» подписали 23-летнего нидерландского хавбека «Аякса» Донни ван де Бека за €39 миллионов — и на этом громкие трансферы, похоже, закончились. Правда, новые покупки еще вполне возможны, ведь трансферное окно до сих пор не закрыто.

«Мы хотим развиваться. Мы работаем над этим. Мы понимаем, что для того, чтобы двигаться дальше, нам нужно укрепляться. Посмотрим, подпишем ли мы кого-нибудь. Я веду диалог с клубом, мы все время это обсуждаем», — рассказал Сульшер о трансферной ситуации в клубе.

В любом случае, «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит противостояния с «Кристал Пэлас». Согласны с этим и букмекеры, которые дают на победу хозяев коэффициент 1,3, а на победу гостей — фантастические 10,0. Но «красным дьяволам» будет непросто вкатиться в сезон, подопечным Сульшера придется постараться, чтобы взять необходимые три очка.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, ван де Бек, Мактоминей, Родригес, Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.

«Кристал Пэлас»: Гуаита — Уорд, Куяте, Данн, Митчелл, Эзе, Маккарти, Макартур, Заа, Батшуайи, Айю.

Не сыграют: Туанзебе, Джонс — Бентеке, Кэхилл, ван Анхолт, Томкинс, Уикхэм, Фергюсон.

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19 сентября, суббота

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports Ukraine»
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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