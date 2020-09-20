Корейский покер. Саутгемптон - Тоттенхэм - 2:5. Видео голов и обзор матча

Сегодня «Тоттенхэм» во втором туре АПЛ на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 5:2. Четыре гола на счету корейского форварда Сон Хын Мина.
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 2:5
Голы: Ингс 32, 90 с пенальти – Сон Хын Мин 45+2, 47, 64, 73, Кейн 82
Лучшие моменты матча Саутгемптон - Тоттенхэм
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дэнни Ингс (Саутгемптон).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Саутгемптон).
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Источник — Sport.ua
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