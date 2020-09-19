Воскресный игровой день второго тура АПЛ сезона 2020/2021 будет открывать матч на «Сэнт Мэри Стэдиум», в котором «Саутгемптон» примет «Тоттенхэм».

Новый сезон чемпионата Англии «Саутгемптон» начал неудачно. Команда Ральфа Хазенхюттля, которая в прошлом сезоне была крепким середняком АПЛ, на выезде проиграла скромному «Кристал Пэлас». Теперь «Саутгемптону» нужно исправляться, хотя «Тоттенхэм» - не лучший соперник для таких целей.

Впрочем, «Шпоры» также очень тяжело вкатываются в новый сезон. В первом туре команда Жозе Моуриньо с аналогичным счетом 0:1 проиграла «Эвертону» Карло Анчелотти.

В четверг, 17 сентября «Тоттенхэм» преодолел второй раунд квалификации Лиги Европы. Однако назвать убедительным тот матч в исполнении «Шпор» язык не повернется.

Во встрече со скромным болгарским «Локомотивом» из Пловдива подопечные Моуриньо проигрывали 0:1 и были всего в 15 матчах от катастрофы. Однако два подряд удаления в составе «Локомотива» и пенальти в ворота болгар сделали свое дело: на 80-й и 85-й минутах голы Харри Кейна и Танги Ндомбеле принесли «Тоттенхэму» победу.

Для наставника команды, Жозе Моуриньо, эта победа стала сотой в карьере в еврокубках. Однако большую радость португальцу она вряд ли принесла: уровень игры, который показал «Тоттенхэм» в том матче, наверняка заставил «Особенного» о многом задуматься, а не пить шампанское по поводу юбилейной победы.

На новый сезон у «Шпор» задачи очевидные: возвращение в Лигу чемпионов. И для этого в матче с командами уровня «Саутгемптона» очки терять крайне нежелательно.

Кадровых потерь у «Тоттенхэма» перед предстоящим матчем почти нет: под вопросом только участие в поединке защитника Сержа Орье. У «Саутгемптона» точно не сыграет основной хавбек Стюарт Армстронг.

Несмотря на все трудности «Тоттенхэма», букмекеры фаворитом предстоящего матча считают именно команду Жозе Моуриньо. Коэффициент на победу «Шпор» - 2,41, на «Саутгемптон» - 3,2. Вероятность ничьи – 3,44.

20 сентября, воскресенье