ВИДЕО. Гарри Кейн поменял игру. Моуриньо рассказал, как обыграл Саутгемптон

«Тоттенхэм» выиграл в матче 2-го тура АПЛ, забив 5 голов сопернику

  • 20.09.2020 22:49
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ВИДЕО. Гарри Кейн поменял игру. Моуриньо рассказал, как обыграл Саутгемптон
© YouTube. Жозе Моуриньо

В матче 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 5:2.

Результат в этом матче сделал дуэт Гарри Кейн и Сон Хон Мин. Англичанин отдал четыре голевые передачи, а кореец после этих пасов оформил покер.

После матча Жозе Моуриньо оценил достижение Сон Хын Мина, однако добавил, что игроком матча считает Гарри Кейна за его вклад в игру.

Sport.ua предлагает видео пресс-конференции Жозе Моуриньо после матча «Саутгемптон» – «Тоттенхэм».

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Источник — Sport.ua

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