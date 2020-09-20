ВИДЕО. Гарри Кейн поменял игру. Моуриньо рассказал, как обыграл Саутгемптон

В матче 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 5:2.

Результат в этом матче сделал дуэт Гарри Кейн и Сон Хон Мин. Англичанин отдал четыре голевые передачи, а кореец после этих пасов оформил покер.

После матча Жозе Моуриньо оценил достижение Сон Хын Мина, однако добавил, что игроком матча считает Гарри Кейна за его вклад в игру.

Sport.ua предлагает видео пресс-конференции Жозе Моуриньо после матча «Саутгемптон» – «Тоттенхэм».