Бьянка Андрееску пропустит Ролан Гаррос

Последний раз канадская теннисистка выходила на корт во время Итогового турнира-2019

  • 20.09.2020 12:10
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Бьянка Андрееску пропустит Ролан Гаррос
© WTA. Бьянка Андрееску

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№7 WTA) в этом году не сыграет на Открытом чемпионате Франци. Информацию подтвердил агент спортсменки.
 
Напомним, Андрееску не выходила на корт со времен Итогового турнира-2019, во время которого травмировала колено. 
 
Перед тем как пропустить US Open, на котором она одержала победу в прошлом году, Андрееску сказала, что ей нужно больше времени, чтобы сосредоточиться на своей спортивной форме. 
 
Напомним, Ролан Гаррос в этом году был отложен на несколько месяцев из-за пандемии COVID-19. 
 
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 27 сентября по 11 октября. Ранее с турнира снялась Наоми Осака.

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Источник — CBC Sports

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