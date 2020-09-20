Бьянка Андрееску пропустит Ролан Гаррос

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№7 WTA) в этом году не сыграет на Открытом чемпионате Франци. Информацию подтвердил агент спортсменки.



Напомним, Андрееску не выходила на корт со времен Итогового турнира-2019, во время которого травмировала колено.



Перед тем как пропустить US Open, на котором она одержала победу в прошлом году, Андрееску сказала, что ей нужно больше времени, чтобы сосредоточиться на своей спортивной форме.



Напомним, Ролан Гаррос в этом году был отложен на несколько месяцев из-за пандемии COVID-19.



Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 27 сентября по 11 октября. Ранее с турнира снялась Наоми Осака.