Наоми Осака снялась с Ролан Гаррос

Третья ракетка мира и чемпионка US Open Наоми Осака пропустит Открытый чемпионат Франции. Причиной названа травма бедра.
«Бедро до сих пор болит, потому мне не хватит времени на подготовку к грунту. В этом году сроки для меня оказались слишком сжатыми», – написала Осака в соцсетях.
Ранее Наоми из-за этой же травмы пропустила финал турнира в Нью-Йорке (перенесенный из Цинциннати), но все же смогла провести все семь матчей на US Open, где стала победительницей.
Напомним, в прошлом году Осака проиграла в Париже Катерине Синяковой в третьем круге и по новым правилам сохранит очки за это выступление.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.