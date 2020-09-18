Наоми Осака снялась с Ролан Гаррос

Третья ракетка мира и чемпионка US Open Наоми Осака пропустит Открытый чемпионат Франции. Причиной названа травма бедра.



«Бедро до сих пор болит, потому мне не хватит времени на подготовку к грунту. В этом году сроки для меня оказались слишком сжатыми», – написала Осака в соцсетях.



Ранее Наоми из-за этой же травмы пропустила финал турнира в Нью-Йорке (перенесенный из Цинциннати), но все же смогла провести все семь матчей на US Open, где стала победительницей.



Напомним, в прошлом году Осака проиграла в Париже Катерине Синяковой в третьем круге и по новым правилам сохранит очки за это выступление.