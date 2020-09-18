Наоми Осака снялась с Ролан Гаррос

Чемпионка US Open пропустит Открытый чемпионат Франции из-за травмы

  • 18.09.2020 09:50
  • 278 просмотров
  • 1 комментарий
Наоми Осака снялась с Ролан Гаррос
© US Open. Наоми Осака

Третья ракетка мира и чемпионка US Open Наоми Осака пропустит Открытый чемпионат Франции. Причиной названа травма бедра.
 
«Бедро до сих пор болит, потому мне не хватит времени на подготовку к грунту. В этом году сроки для меня оказались слишком сжатыми», – написала Осака в соцсетях.
 
Ранее Наоми из-за этой же травмы пропустила финал турнира в Нью-Йорке (перенесенный из Цинциннати), но все же смогла провести все семь матчей на US Open, где стала победительницей.
 
Напомним, в прошлом году Осака проиграла в Париже Катерине Синяковой в третьем круге и по новым правилам сохранит очки за это выступление.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.09.2020 10:15
    -1
    Лучше бы с него снялся Надаль.
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