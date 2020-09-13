Осака одержала волевую победу над Азаренко в финале US Open

Японка стала победительницей турнира

  • 13.09.2020 01:30
  • 400 просмотров
  • 2 комментария
Осака одержала волевую победу над Азаренко в финале US Open
© usopen.org. Наоми Осака

Состоялся решающий поединок женского одиночного турнира Открытого чемпионата США по теннису.
 
В матче за титул встретились Наоми Осака из Японии (№9 WTA) и Виктория Азаренко из Беларуси (№27 WTA).

Матч продлился три сета и завершился волевой победой японской теннисистки – 1:6, 6:3, 6:3 в пользу Осаки.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Белорусская теннисистка совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Осака сделала 6 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов, в том числе 2 в решающей партии.

Таким образом, Осака второй раз в карьере стала победительницей US Open.

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 13.09.2020 01:38
    0
    Такого шанса у Вики уже, скорее всего, не будет, молодые наступают на пятки.. Сама виновата.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.09.2020 01:35
    0
    Наоми молодец Марта проиграла чемпионке достойно!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 13.09.2020 01:38
    0
    Такого шанса у Вики уже, скорее всего, не будет, молодые наступают на пятки.. Сама виновата.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.09.2020 01:35
    0
    Наоми молодец Марта проиграла чемпионке достойно!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Ссылка
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