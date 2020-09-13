Осака одержала волевую победу над Азаренко в финале US Open

Состоялся решающий поединок женского одиночного турнира Открытого чемпионата США по теннису.
В матче за титул встретились Наоми Осака из Японии (№9 WTA) и Виктория Азаренко из Беларуси (№27 WTA).
Матч продлился три сета и завершился волевой победой японской теннисистки – 1:6, 6:3, 6:3 в пользу Осаки.
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Белорусская теннисистка совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Осака сделала 6 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов, в том числе 2 в решающей партии.
Таким образом, Осака второй раз в карьере стала победительницей US Open.
Take it all in, @naomiosaka.#USOpen pic.twitter.com/7SLODlepn7— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020
Александр Снитко, Sport.ua
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