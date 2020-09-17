Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Риме

  • 17.09.2020 20:16
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Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В пятницу, 18 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
 
В матче третьего круга украинка встретится со Светланой Кузнецовой из России (№38 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на стадионе им. Николы Пьетранджели. Ориентировочное время начала – не ранее 20:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия  Свитолина   Кузнецова
1-й круг -  Пера (3-6 7-6 6-3) №60 WTA
2-й круг  Павлюченкова (6-3 7-6) №61 WTA  Контавейт (4-6 7-5 6-3) №21 WTA

Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла трижды.
 
В следующем круге победительница матча сыграет против Маркеты Вондроушовой (№19 WTA) или победительницы встречи Кики Бертенс (№8 WTA) – Полона Херцог (№50 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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