Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 18 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
В матче третьего круга украинка встретится со Светланой Кузнецовой из России (№38 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на стадионе им. Николы Пьетранджели. Ориентировочное время начала – не ранее 20:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Кузнецова
|1-й круг
|-
|Пера (3-6 7-6 6-3) №60 WTA
|2-й круг
|Павлюченкова (6-3 7-6) №61 WTA
|Контавейт (4-6 7-5 6-3) №21 WTA
Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла трижды.
В следующем круге победительница матча сыграет против Маркеты Вондроушовой (№19 WTA) или победительницы встречи Кики Бертенс (№8 WTA) – Полона Херцог (№50 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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