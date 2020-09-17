Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Прогноз и анонс матча в Риме

В пятницу, 18 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет поединок 1/8 финала на грунтовом турнире серии Премьер 5 в Риме. В матче третьего круга украинка будет сражаться против двукратной чемпионки турниров Grand Slam Светланы Кузнецовой из России (№38 WTA). Матч состоится первым запуском вечерней сессии, не ранее 20:00 по Киеву.



Победа в этом матче должна принести одной из теннисисток €18 555 призовых и 85 очков в рейтинг WTA в дополнение к €19 355 и 105 очков, которые уже заработаны. В прошлом году теннисистки не набрали очков на этом турнире, поэтому даже по новым правилам уже в плюсе.



Соперница



Кузнецова - специалистка в игре на грунтовых кортах, еще с детства она тренировалась в Испании, где и сформировалась как успешная спортсменка. Свой первый «Шлем» выиграла 16 лет назад на кортах US Open, а чуть меньше чем через 5 лет ей удалось покорить Ролан Гаррос. В этом промежутке еще были два финала на тех же мейджорах. Сейчас россиянке 35 лет, но она продолжает успешно выступать, иногда показывая очень неплохие результаты.



Правда, последние два года делать это было немного труднее, экс-вторая ракетка мира пропустила начало сезона-2019 из-за травм кисти и колена, после чего очень долго набирала обороты. Полноценно удалось вернуться в Цинциннати, где в прошлом году она в финале уступила американке Мэдисон Киз. В этом сезоне ее крупнейшим успехом стал выход в полуфинал на Премьере в Катаре с поражением будущей чемпионке Арине Соболенко.



WTA. Светлана Кузнецова

Стартовала россиянка после возобновления сезона неудачно, проиграв канадке Бушар, которая решила вспомнить, что она все еще теннисистка, дойдя до финала на соревнованиях в Стамбуле. Матч был трехсетовом и топливо более опытной спортсменки закончилось раньше.

Путь на турнире

Кузнецова в первых кругах Рима переиграла двух атакующих теннисисток, которых нельзя назвать фанатками медленных покрытий, дважды россиянке удалось дожать оппоненток после проигрыша первой партии.

Стадия Свитолина Кузнецова 1-й круг - Пера (3-6 7-6 6-3) №60 WTA 2-й круг Павлюченкова (6-3 7-6) №61 WTA Контавейт (4-6 7-5 6-3) №21 WTA

Матчи между собой



Девушки играли раньше четыре раза (все - на харде), Свитолина выиграла трижды. Единственный проигрыш состоялся в Москве на печально известном Кубке Кремля-2016, где Элине угрожали перед полуфинальным матчем против россиянки. Украинка тогда уступила, поссорилась с организаторами и два года не выступала на этом турнире. Хотя ее решение прервать эту традицию в прошлом году вызвало еще больше вопросов. Остальные три очные матчи завершились уверенными победами украинки в двух сетах.



Прогноз



Стилистически Кузнецова достаточно удобная соперница для украинки. У нее нет сильной подачи и преимущества в мощи ударов, да и лучшие годы россиянки уже позади. Но есть огромный опыт и преимущество в техническом арсенале грунтовой игры. Предыдущих соперниц она победила за счет грамотной тактики, постепенно изматывая и нивелируя их преимущество в мощности. Сделать что-то подобное со Свитолиной будет крайне тяжело, если Элина хорошо настроится на данный поединок. В первом матче у украински были некоторые проблемы с подачей, очень хотелось бы, чтобы этот компонент постепенно улучшался.



Прогноз: победа Свитолиной в двух сетах