Снова против россиянки. Стала известна вторая соперница Свитолиной в Риме

Элина сразится против Светланы Кузнецовой

  • 17.09.2020 15:12
  • 1286 просмотров
  • 2 комментария
Снова против россиянки. Стала известна вторая соперница Свитолиной в Риме
© wtatennis.com

В матче 1/8 финала грунтового турнира в Риме украинская теннисистка Элина Свитолина сразится против Светланы Кузнецовой, которая во втором раунде выбила Анетт Контавейт - 4:6, 7:5, 6:3.

Кузнецова станет второй соперницей Свитолиной из России. Ранее Элина одолела Анастасию Павлюченкову.

Свитолина встречалась с Кузнецовой четыре раза и одержала три победы.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 17.09.2020 15:44
    0
    знову прапор Задов... Удачі Еліні
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.09.2020 15:27
    +2
    Свитолина должна быть свежее,у Кузнецовой сегодня был тяжёлый матч,если Элина не начудит в своём стиле,то пройдёт дальше
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.09.2020 15:27
    +2
    Свитолина должна быть свежее,у Кузнецовой сегодня был тяжёлый матч,если Элина не начудит в своём стиле,то пройдёт дальше
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 17.09.2020 15:44
    0
    знову прапор Задов... Удачі Еліні
    Ссылка
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