Снова против россиянки. Стала известна вторая соперница Свитолиной в Риме

В матче 1/8 финала грунтового турнира в Риме украинская теннисистка Элина Свитолина сразится против Светланы Кузнецовой, которая во втором раунде выбила Анетт Контавейт - 4:6, 7:5, 6:3.
Кузнецова станет второй соперницей Свитолиной из России. Ранее Элина одолела Анастасию Павлюченкову.
Свитолина встречалась с Кузнецовой четыре раза и одержала три победы.
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Источник — Sport.ua
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