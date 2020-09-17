Рим. Расписание украинок на 18-е сентября

18 сентября продолжатся соревнования на Открытом чемпионате Италии по теннису.
В пятницу на грунтовые корты комплекса Foro Italico выйдут две украинки. Элина Свитолина и Даяна Ястремская сыграют матчи третьего круга одиночного разряда.
Ястремская (№29 WTA) померяется силами с первой сеяной румынкой Симоной Халеп (№2 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на центральном корте после матча ATP Берреттини – Травалья. Ориентировочное время начала матча – не ранее 14:00 по Киеву.
Свитолина (№6 WTA) встретится со Светланой Кузнецовой из России (№38 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на стадионе им. Николы Пьетранджели. Ориентировочное время начала – не ранее 20:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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