Рим. Расписание украинок на 18-е сентября

В пятницу на корты выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская

  • 17.09.2020 20:01
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Рим. Расписание украинок на 18-е сентября
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина и Даяна Ястремская

18 сентября продолжатся соревнования на Открытом чемпионате Италии по теннису.
 
В пятницу на грунтовые корты комплекса Foro Italico выйдут две украинки. Элина Свитолина и Даяна Ястремская сыграют матчи третьего круга одиночного разряда.
 
Ястремская (№29 WTA) померяется силами с первой сеяной румынкой Симоной Халеп (№2 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на центральном корте после матча ATP Берреттини – Травалья. Ориентировочное время начала матча – не ранее 14:00 по Киеву.
 
Свитолина (№6 WTA) встретится со Светланой Кузнецовой из России (№38 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на стадионе им. Николы Пьетранджели. Ориентировочное время начала – не ранее 20:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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