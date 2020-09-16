Металлист 1925 разорвал контракт с полузащитником

Харьковский «Металлист 1925» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Максимом Банасевичем.

Банасевич стал игроком харьковского клуба в феврале 2020 года и за это время в составе команды провел 11 официальных матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

В «Металлист 1925» Банасевич перешел из львовского «Руха».