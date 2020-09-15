Динамо Киев - АЗ Алкмаар: прогноз Игоря Гамулы

Матч состоится 15 сентября в Киеве

  • 15.09.2020 15:15
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Динамо Киев - АЗ Алкмаар: прогноз Игоря Гамулы
© ФК Динамо Киев

Экс-наставник ужгородского Закарпатья Игорь Гамула дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев – АЗ. Игра состоится в Киеве, 15 сентября. Начало в 20:00.

«Ну что можно сказать? «Динамо» давно не выходило в группу Лиги чемпионов, теперь оно всё постарается для этого сделать, потому что амбициозный тренер Луческу, который не любит проигрывать, наверняка поставит большую задачу для клуба. Для этого его, наверное, и взяли.

Что касается игры «Динамо», то она, конечно, преобразилась. Это видно сразу с первых игр. В Суперкубке обыграли «Шахтёр». Небольшой плюс у «Динамо» ещё и в том, что АЗ ещё не начинал чемпионат. Он играет только товарищеские матчи, но голландский футбол — это хороший футбол. Хотя сложно, не имея игровой практики, показать достойную игру.

Тут однозначно мы можем поставить на «Динамо». 

 

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