«Сижу разбитый». Александр Заваров – о смерти Гамулы

Украинский тренер – о смерти экс-партнера по команде

  • 08.12.2021 14:35
  • 3568 просмотров
  • 2 комментария
«Сижу разбитый». Александр Заваров – о смерти Гамулы
© ТСН. Александр Заваров

Известный украинский тренер Александр Заваров прокомментировал смерть своего экс-партнера по «Заре» Игоря Гамулы:

«Приношу соболезнования родным и близким Игоря Васильевича. Умер очень молодым… Хороший друг и человек. Всегда весёлый. Точно не всё сказал в футболе — особенно в тренерской работе. Мог бы работать и работать.

О кончине мне сообщили друзья. Сижу разбитый, вся семья сидит разбитая. Мы очень хорошо общались… Месяц назад созванивались, ничего не предвещало беды. Вот такая у нас непредсказуемая жизнь».

Источник — Чемпионат

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 08.12.2021 15:46 (изменен)
    0
    Весёлый был дядька....
    Цвет настроения чёрный.
    Посмотрим его клип "Гамула - цвет настроения чёрный".
    Помянем.
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    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 08.12.2021 15:05
    -3
    Сегодня все матчи ЛЧ начнутся с минуты молчания.
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