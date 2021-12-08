«Сижу разбитый». Александр Заваров – о смерти Гамулы

Известный украинский тренер Александр Заваров прокомментировал смерть своего экс-партнера по «Заре» Игоря Гамулы:
«Приношу соболезнования родным и близким Игоря Васильевича. Умер очень молодым… Хороший друг и человек. Всегда весёлый. Точно не всё сказал в футболе — особенно в тренерской работе. Мог бы работать и работать.
О кончине мне сообщили друзья. Сижу разбитый, вся семья сидит разбитая. Мы очень хорошо общались… Месяц назад созванивались, ничего не предвещало беды. Вот такая у нас непредсказуемая жизнь».
Источник — Чемпионат
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Цвет настроения чёрный.
Посмотрим его клип "Гамула - цвет настроения чёрный".
Помянем.
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