«Сижу разбитый». Александр Заваров – о смерти Гамулы

Известный украинский тренер Александр Заваров прокомментировал смерть своего экс-партнера по «Заре» Игоря Гамулы:

«Приношу соболезнования родным и близким Игоря Васильевича. Умер очень молодым… Хороший друг и человек. Всегда весёлый. Точно не всё сказал в футболе — особенно в тренерской работе. Мог бы работать и работать.

О кончине мне сообщили друзья. Сижу разбитый, вся семья сидит разбитая. Мы очень хорошо общались… Месяц назад созванивались, ничего не предвещало беды. Вот такая у нас непредсказуемая жизнь».