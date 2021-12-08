Стала известна предварительная причина смерти Гамулы

Колоритный тренер умер сегодня утром

  • 08.12.2021 17:39
  • 6834 просмотра
  • 5 комментариев
Стала известна предварительная причина смерти Гамулы
© ФК Ростов. Игорь Гамула

Спортивный директор клуба «Гераклион» Станислав Станиславский рассказал о причинах смерти Игоря Гамулы, который ранее тренировал го команду:

«Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце.

В пятницу должна была состояться игра с молодёжкой «Спартака». Вчера днём общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил».

Источник — Чемпионат

(47 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Frank Pider
    online
    Frank Pider, 08.12.2021 18:34
    +3
    Петр Смирнов, 08.12.2021 18:29
    Бояришник страшная штука, но благодаря ему услышали много бреда.
    Ты не пей боярышник и тогда не будешь бред нести
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 08.12.2021 18:35
    +2
    Петр Смирнов, 08.12.2021 18:29
    Бояришник страшная штука, но благодаря ему услышали много бреда.
    Чувак, ну как-бы не комильфо отзываться о мёрвых в негативе.
    Неужели таким цивилизованным для общества вещам тебя никто не учил??
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 08.12.2021 18:13
    +1
    Неодинарным был человеком.
    Земля ему пухом
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 08.12.2021 18:31
    0
    Петр Смирнов, 08.12.2021 18:29
    Бояришник страшная штука, но благодаря ему услышали много бреда.
    Ты дегенерат? Светлый был человек.
    Ссылка
    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 08.12.2021 18:29
    -3
    Бояришник страшная штука, но благодаря ему услышали много бреда.
    Ссылка
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