Стала известна предварительная причина смерти Гамулы

Спортивный директор клуба «Гераклион» Станислав Станиславский рассказал о причинах смерти Игоря Гамулы, который ранее тренировал го команду:

«Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце.

В пятницу должна была состояться игра с молодёжкой «Спартака». Вчера днём общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил».