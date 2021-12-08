Стала известна предварительная причина смерти Гамулы

Спортивный директор клуба «Гераклион» Станислав Станиславский рассказал о причинах смерти Игоря Гамулы, который ранее тренировал го команду:
«Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце.
В пятницу должна была состояться игра с молодёжкой «Спартака». Вчера днём общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил».
Источник — Чемпионат
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Неужели таким цивилизованным для общества вещам тебя никто не учил??
Земля ему пухом
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