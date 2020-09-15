ВИДЕО. Лучшие розыгрыши US Open 2020

27-летний австрийский теннисист Доминик Тим (№3 ATP) стал победителем Открытого чемпионата США по теннису. В финальном матче он в пяти сетах обыграл 23-летнего немца Александра Зверева (№7 ATP).
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Источник — Sport.ua
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