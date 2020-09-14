КАРИКАТУРА ДНЯ. Как Тим начал играть после второго сета в финале US Open

Австрийский теннисист подключил скрытые резервы

  • 14.09.2020 13:42
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Как Тим начал играть после второго сета в финале US Open
© US Open. Доминик Тим

27-летний австрийский теннисист Доминик Тим совершил невероятный камбэк в финале Открытого чемпионата США по теннису. В матче за титул против немца Александра Зверева третий номер мирового рейтинга проиграл два первых сета, а также первым отдал свою подачу в третьей партии. И все же он сумел переломить ход поединка, еще и отыгравшись со счета 3:5 в финальной партии.

Вот как увидел изменение в игре австрийца официальный аккаунт турнира в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiem mode activated. 🎮

Публикация от US Open (@usopen)

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Источник — Instagram

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