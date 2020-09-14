КАРИКАТУРА ДНЯ. Как Тим начал играть после второго сета в финале US Open

27-летний австрийский теннисист Доминик Тим совершил невероятный камбэк в финале Открытого чемпионата США по теннису. В матче за титул против немца Александра Зверева третий номер мирового рейтинга проиграл два первых сета, а также первым отдал свою подачу в третьей партии. И все же он сумел переломить ход поединка, еще и отыгравшись со счета 3:5 в финальной партии.
Вот как увидел изменение в игре австрийца официальный аккаунт турнира в инстаграме.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.