Марта Костюк рассказала, как потратит призовые за US Open

Украинка сделает подарки своей семье

  • 16.09.2020 20:30
  • 2332 просмотра
  • 2 комментария
Марта Костюк рассказала, как потратит призовые за US Open
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как потратит призовые, заработанные на Открытом чемпионате США по теннису.
 
«С вычетом всех налогов заработала на US Open 90 тысяч евро. На эти деньги я куплю машини папе и сестре. Вообще я планировала купить машину себе. Хороший Mercedes-Benz CLA-Class, но я же душа добрая, все другим, не себе. 
 
На какой машине сейчас езжу? Это мамина, я ей в прошлом году купила на день рождения. Всем нужны машины, всем все нужно. А мне ничего не нужно. 
 
У меня нет машины. Я не бываю так часто в Киеве, что мне нужно покупать себе сейчас машину», – сказала Костюк.
 
Напомним, Марта в Нью-Йорке дошла до третьего круга, где проиграла будущей чемпионке Наоми Осаке.

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Источник — Отдушивдушу

(9 голосов)

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Комментарии
    Hottabych
      Hottabych, 16.09.2020 21:10
    +3
    Умничка.Кто щедростью с рожденья одарен, Не думает, богат иль беден он.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 16.09.2020 21:01
    +2
    мама любит скорость
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 16.09.2020 21:10
    +3
    Умничка.Кто щедростью с рожденья одарен, Не думает, богат иль беден он.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 16.09.2020 21:01
    +2
    мама любит скорость
    Ссылка
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