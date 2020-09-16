Марта Костюк рассказала, как потратит призовые за US Open

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как потратит призовые, заработанные на Открытом чемпионате США по теннису.



«С вычетом всех налогов заработала на US Open 90 тысяч евро. На эти деньги я куплю машини папе и сестре. Вообще я планировала купить машину себе. Хороший Mercedes-Benz CLA-Class, но я же душа добрая, все другим, не себе.



На какой машине сейчас езжу? Это мамина, я ей в прошлом году купила на день рождения. Всем нужны машины, всем все нужно. А мне ничего не нужно.



У меня нет машины. Я не бываю так часто в Киеве, что мне нужно покупать себе сейчас машину», – сказала Костюк.



Напомним, Марта в Нью-Йорке дошла до третьего круга, где проиграла будущей чемпионке Наоми Осаке.