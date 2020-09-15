Бушар получила wild card на Ролан Гаррос

Стали известны имена 16 теннисисток, которые из-за своего рейтинга изначально не могли сыграть в основной сетке Ролан Гаррос или квалификационной сетке.

Wild card в основу была предоставлена болгарке Цветане Пиронковой и Эжени Бушар из Канады, а также француженкам Кларе Бурель, Эльзе Жакемо, Клоэ Паке, Полин Парментье, Диан Парри и Армони Тан.

Напомним, что Пиронкова вернулась на корт две недели назад, выступив на US Open по «защищённому» рейтингу, и дошла до четвертьфинала. Бушар на прошлой неделе стала финалисткой турнира WTA в Стамбуле.

В квалификацию wild card получили только местные теннисистки: Одри Альби, Тесса Андрианжафитримо, Обан Дроге, Амандин Эсс, Селена Янициевич, Кароль Монне, Джессика Понше, Марко Йеролимо.

Квалификация Ролан Гаррос пройдёт на следующей неделе, а матчи основной сетки стартуют 28 сентября.

Напомним, что Дарья Снигур вошла в список участниц квалификации на Ролан Гаррос.