  4. «Она очень изменилась». Бывшая 5-я ракетка – об игре Свитолиной с Костюк
02 июня 2026, 12:26 | Обновлено 02 июня 2026, 13:18
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар поделилась своими ожиданиями от матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» 2026 между украинскими теннисистками Элиной Свитолиной (WTA 7) и Мартой Костюк (WTA 15).

«Свитолина — это моя фаворитка ещё до начала всего. После того, как я увидела её в Риме, и просто зная, насколько она сильная теннисистка... Мы с ней одного года рождения. Так что я выросла вместе с ней на юниорских соревнованиях.

Она очень изменилась после рождения ребёнка. Элина добавила в свою игру элемент агрессии и чувствует себя очень уверенно, когда повышает скорость ударов, особенно с форхенда. Конечно, мы знаем, что ее бэкхенд – очень надежный, но теперь у нее фактически есть оружие и на форхенде, и это сделало ее более универсальной теннисисткой».

Матч Элина Свитолина – Марта Костюк состоится 2 июня.

