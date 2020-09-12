Снигур вошла в список участниц квалификации на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка может впервые сыграть на турнире Большого Шлема

  • 12.09.2020 11:25
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Снигур вошла в список участниц квалификации на Ролан Гаррос
© ITF. Дарья Снигур

18-летняя украинка Дарья Снигур попала в заявочный список квалификации после того, как с турнира в основной сетке снялась 30-я ракетка мира Ван Цян из Китая.

Для киевлянки это может быть дебют на турнирах Большого Шлема. Квалификация Ролан Гаррос стартует на неделе с 21 сентября.

Напомним, в квалификации французского «мэйджора» могут выступить еще три украинки: Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

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Источник — Большой теннис Украины

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