Беларусь. Украинец Юсов принес своей команде победу на последних секундах

В матче 23-го тура чемпионата Беларуси Ислочь на выезде обыграла Белшину со счетом 2:3. Победный гол уже в компенсированное арбитром время провел украинец Дмитрий Юсов. Форвард забивает в третьем матче подряд, всего у него уже 5 результативных ударов в чемпионате.
Эта победа позволила Ислочи выйти на 5-е место в турнирной таблице. Лидируют Шахтер Солигорск и БАТЭ.
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Источник — Sport.ua
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