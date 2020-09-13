Беларусь. Украинец Юсов принес своей команде победу на последних секундах

В матче 23-го тура чемпионата Беларуси Ислочь на выезде обыграла Белшину со счетом 2:3. Победный гол уже в компенсированное арбитром время провел украинец Дмитрий Юсов. Форвард забивает в третьем матче подряд, всего у него уже 5 результативных ударов в чемпионате.

Эта победа позволила Ислочи выйти на 5-е место в турнирной таблице. Лидируют Шахтер Солигорск и БАТЭ.