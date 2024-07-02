Скрипник чистит ряды. Металлист 1925 сообщил об уходе 7 игроков

Харьковский «Металлист 1925» уведомил о прекращении сотрудничества с семью футболистами.

Сообщается, что контракты с клубом завершились у защитника Евгения Ткачука, полузащитников Беки Вачиберадзе, Андрея Ременюка, Андрея Ткачука, Ярослава Мартынюка и нападающего Дмитрия Юсова. Кроме этого, у защитника Марьяна Фарины истек срок арендного соглашения.

Напомним, «Металлист 1925», возглавляемый Виктором Скрипником, по итогам сезона-2023/2024 занял в Украинской Премьер-лиге 16-е место и понизился в Первую лигу.

Как известно, 28 июня «Металлист 1925» в рамках летней предсезонной подготовки сыграл вничью 1:1 с командой «Скала 1911».