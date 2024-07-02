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Украина. Первая лига
02 июля 2024, 11:07 | Обновлено 02 июля 2024, 11:27
955
1

Скрипник чистит ряды. Металлист 1925 сообщил об уходе 7 игроков

Харьковская команда готовится к возвращению в УПЛ

02 июля 2024, 11:07 | Обновлено 02 июля 2024, 11:27
955
1
Скрипник чистит ряды. Металлист 1925 сообщил об уходе 7 игроков
УПЛ. Виктор Скрипник

Харьковский «Металлист 1925» уведомил о прекращении сотрудничества с семью футболистами.

Сообщается, что контракты с клубом завершились у защитника Евгения Ткачука, полузащитников Беки Вачиберадзе, Андрея Ременюка, Андрея Ткачука, Ярослава Мартынюка и нападающего Дмитрия Юсова. Кроме этого, у защитника Марьяна Фарины истек срок арендного соглашения.

Напомним, «Металлист 1925», возглавляемый Виктором Скрипником, по итогам сезона-2023/2024 занял в Украинской Премьер-лиге 16-е место и понизился в Первую лигу.

Как известно, 28 июня «Металлист 1925» в рамках летней предсезонной подготовки сыграл вничью 1:1 с командой «Скала 1911».

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Первая лига Украины Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник Бека Вачиберадзе Дмитрий Юсов Андрей Ременюк Евгений Ткачук Андрей Ткачук Марьян Фарина Ярослав Мартынюк трансферы
Юрій Остроумов Источник: ФК Металлист 1925
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Олексій Коваль
Готується до повернення, але нажаль не повернеться, з таким тренером.... Не вірю! Нехай свій "ромб" засуне собі...
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