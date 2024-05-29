У лучшего бомбардира и еще семи игроков Металлиста 1925 истекают контракты

Очевидно, с кем-то из футболистов контракты будут разорваны. А у кого-то трудовые соглашения истекают уже в мае-июне, и совсем не факт, что их переподпишут.

По информации Sport.ua, в числе тех, у кого заканчиваются контракты, вратарь Денис Сидоренко (4 матча в завершившемся сезоне УПЛ), защитник Евгений Ткачук (12 матчей, 1 гол), полузащитники Бека Вачиберадзе (19 матчей, 1 гол) и Ари Моура (19 матчей, 3 гола), а также лучший бомбардир команды нападающий Дмитрий Юсов (27 матчей, 5 голов).

Помимо этого, подходит к концу аренда защитника Марьяна Фарины (22 матча, 1 гол), права на которого принадлежат «Шахтеру».

Вряд ли будут продлены контракты и с возрастными полузащитниками Андреем Ткачуком и Ярославом Мартынюком, которые в весенней части сезона выступали на правах аренды за «Диназ».

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«Металлист 1925» по итогам сезона 2023/2024 занял последнее место в турнирной таблице УПЛ. В 30 матчах команда набрала 23 очка.

Напомним, что в прошлом году харьковчане финишировали в чемпионате десятыми.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник отсутствовал на командной встрече после окончания чемпионата.