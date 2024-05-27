Ярослав МАРТЫНЮК: «Диназ спасли, а за Металлист 1925 – очень досадно»

Полузащитник Ярослав Мартынюк до 30 июня принадлежит «Металлисту 1925», но весеннюю часть чемпионата провел на правах аренды за перволиговый «Диназ».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua он поделился впечатлениями от своих выступлений в отчетном сезоне:

– Впечатления разные. С одной стороны, «Диназ», усилившись весной группой игроков «Металлиста 1925», спасся от понижения в классе, особенно запомнился последний календарный матч в Хусте, где вышгородцы сокрушили хозяев – 7:1. С другой – полное разочарование от выступления «Металлиста 1925», который банально провалил вторую часть сезона и вылетел из УПЛ. Тем не менее, довольно длительное время успешно выступал за эту команду, иногда даже был капитаном.

– На твой взгляд, почему харьковчане весной были такими беспомощными?

– Как по мне, здесь виноваты все: клубное руководство, тренерский штаб, футболисты. Конечно, проще всего было бы сказать, что после моего и Андрея Ткачука ухода в «Диназ» в «Металлисте 1925» некому было в опорной зоне отбирать мяч. Но, убежден, что те футболисты, которые остались, оказались неготовыми к тем тактическим схемам, которые предложил им взять на вооружение новый главный тренер Виктор Скрипник. Почему по ходу неудачного развития событий в чемпионате не было внесено корректив, для меня – загадка.

– В конце июня у тебя с «Металлистом 1925» заканчивается контракт. Клубное руководство не предлагало тебе остаться, все же, впереди – Первая лига, где уровень ниже, чем в УПЛ.

– Нет, знаю только, что «Диназ» хочет, чтобы я подписал с ним соглашение на полноценной основе. Я взял время на размышления. А вдруг у «Металлиста 1925» в отношении меня изменятся планы.

Ранее мы сообщали, что Виктор Скрипник отсутствовал на командной встрече после окончания чемпионата.