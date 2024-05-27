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Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 11:47 | Обновлено 27 мая 2024, 12:20
931
0

Скрипник пропустил итоговую встречу руководства Металлиста 1925 с командой

Харьковчан после вылета из УПЛ ожидают существенные кадровые изменения

27 мая 2024, 11:47 | Обновлено 27 мая 2024, 12:20
931
0
Скрипник пропустил итоговую встречу руководства Металлиста 1925 с командой
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Как стало известно Sport.ua, состоялась встреча игроков «Металлиста 1925» с клубным руководством.

На ней отсутствовал главный тренер Виктор Скрипник, у которого долгосрочный контракт со слобожанцами. Но пока пока неизвестно, останется ли он у руля харьковчан после провального выступления его подопечных, которые вылетели из УПЛ.

По имеющейся информации, после вылета из УПЛ в составе харьковчан ожидаются довольно существенные кадровые пертурбации. Прежде всего, речь идет об уходе футболистов, у которых было мало игровой практики.

Единственное, о чем можно сейчас уверенно утверждать относительно будущего клуба: «Металлист 1925» не собирается прекращать выступления на профессиональном уровне.

Ранее главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от «Вереса».

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Виктор Скрипник Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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