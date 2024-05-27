Скрипник пропустил итоговую встречу руководства Металлиста 1925 с командой

Как стало известно Sport.ua, состоялась встреча игроков «Металлиста 1925» с клубным руководством.

На ней отсутствовал главный тренер Виктор Скрипник, у которого долгосрочный контракт со слобожанцами. Но пока пока неизвестно, останется ли он у руля харьковчан после провального выступления его подопечных, которые вылетели из УПЛ.

По имеющейся информации, после вылета из УПЛ в составе харьковчан ожидаются довольно существенные кадровые пертурбации. Прежде всего, речь идет об уходе футболистов, у которых было мало игровой практики.

Единственное, о чем можно сейчас уверенно утверждать относительно будущего клуба: «Металлист 1925» не собирается прекращать выступления на профессиональном уровне.

Ранее главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от «Вереса».