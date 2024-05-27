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Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 07:12 | Обновлено 27 мая 2024, 07:15
1974
1

Известна позиция Скрипника в отношении своего будущего в Металлисте 1925

Харьковская команда вылетела из УПЛ в Первую лигу

27 мая 2024, 07:12 | Обновлено 27 мая 2024, 07:15
1974
1
Известна позиция Скрипника в отношении своего будущего в Металлисте 1925
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

В воскресенье, 26 мая, состоялась встреча руководства харьковского клуба Металлист 1925 с тренерским штабом команды во главе с Виктором Скрипником.

Главный тренер коллектива озвучил свои пожелания по поводу будущего сезона, комплектации и усиления состава команды. Стороны взяли время на размышления.

Скрипник якобы не отказывается от ответственности и готов заняться вопросом возвращения коллектива в УПЛ, но при условии подписания новых игроков.

Напомним, харьковская команда, уступив в последнем, 30-м, туре УПЛ-2023/2024 Вересу (1:2), с последнего места вылетела из Украинской Премьер-лиги.

Во второй части сезона Металлист 1925 под руководством Виктора Скрипника, который пришел в команду в конце декабря, набрал восемь очков и одержал лишь одну победу в 13 матчах.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Юрій Остроумов Источник: Sportarena
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Limb.Yuri
Дивлячись на не вражаючу гру своїх футболістів і відправити тренера в команду-конкурента. Генііальне рішення керівництва Ворскли!
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