Известна позиция Скрипника в отношении своего будущего в Металлисте 1925

В воскресенье, 26 мая, состоялась встреча руководства харьковского клуба Металлист 1925 с тренерским штабом команды во главе с Виктором Скрипником.

Главный тренер коллектива озвучил свои пожелания по поводу будущего сезона, комплектации и усиления состава команды. Стороны взяли время на размышления.

Скрипник якобы не отказывается от ответственности и готов заняться вопросом возвращения коллектива в УПЛ, но при условии подписания новых игроков.

Напомним, харьковская команда, уступив в последнем, 30-м, туре УПЛ-2023/2024 Вересу (1:2), с последнего места вылетела из Украинской Премьер-лиги.

Во второй части сезона Металлист 1925 под руководством Виктора Скрипника, который пришел в команду в конце декабря, набрал восемь очков и одержал лишь одну победу в 13 матчах.