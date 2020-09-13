Украинский нападающий Ислочи: «Григорчук поможет Шахтеру развиваться»

Украинский нападающий «Ислочи» Дмитрий Юсов поделился мыслями о назначении Романа Григорчука главным тренером солигорского «Шахтера».



- Недавно солигорский «Шахтер» возглавил украинский специалист Роман Григорчук. Приходилось с ним работать в Украине?

- К сожалению, нет. Но мы вместе находились в системе одного клуба: он тренировал основу запорожского «Металлурга», я тогда играл в молодежных командах. Много о нем слышал. Знаю о его работе в «Металлурге» и особенно в «Черноморце».



- Для «Шахтера» это усиление?

- Я считаю, что это отличный специалист, который на сто процентов ставит высокие цели. И думаю, что он поможет «Шахтеру» развиваться, - сказал Юсов.

Напомним, в первом матче под руководством украинского специалиста «Шахтер» разбил «Витебск» со счетом 5:0.