Украинский нападающий Ислочи: «Григорчук поможет Шахтеру развиваться»

Дмитрий Юсов считает, что солигорский клуб получил квалифицированного наставника

  • 13.09.2020 12:20
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Украинский нападающий Ислочи: «Григорчук поможет Шахтеру развиваться»
© Ислочь. Дмитрий Юсов

Украинский нападающий «Ислочи» Дмитрий Юсов поделился мыслями о назначении Романа Григорчука главным тренером солигорского «Шахтера».
 
- Недавно солигорский «Шахтер» возглавил украинский специалист Роман Григорчук. Приходилось с ним работать в Украине?
- К сожалению, нет. Но мы вместе находились в системе одного клуба: он тренировал основу запорожского «Металлурга», я тогда играл в молодежных командах. Много о нем слышал. Знаю о его работе в «Металлурге» и особенно в «Черноморце».
 
- Для «Шахтера» это усиление?
- Я считаю, что это отличный специалист, который на сто процентов ставит высокие цели. И думаю, что он поможет «Шахтеру» развиваться, - сказал Юсов.

Напомним, в первом матче под руководством украинского специалиста «Шахтер» разбил «Витебск» со счетом 5:0.

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Источник — Прессбол

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