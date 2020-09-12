Удачный дебют. Шахтер Григорчука забил 5 голов в первом матче украинца

Сегодня состоялся матч 23-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Шахтер» Солигорск принимал «Витебск» и победил со счетом 5:0.

Эта игра стала первой для нового тренера «Шахтера» Романа Григорчука. Украинец во время паузы на матчи сборных заменил на этом посту Юрия Вернидуба.

Дебют получился удачным, а команда остается лидером чемпионата, опережая БАТЭ по дополнительным показателям - у команд по 46 очков.

Чемпионат Беларуси. 23-й тур.

Шахтер Солигорск - Витебск 5:0

Голы: Иванович, 20, Бодул, 24, Кендыш, 53, Архипов, 77, Яхшибоев, 88