2-й тур
Динамо Киев
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Десна
11.09.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 10.09.2020 17:37
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Динамо – Десна. Текстовая трансляция матча
© instagram.com/desnafc

В пятницу, 11-го сентября, состоится поединок второго тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 19:00.

В стартовом поединке второго тура встретятся команды, которые вскоре будут представлять нашу страну на евроарене. Киевляне уже на следующей неделе будут противостоять голландскому АЗ в квалификации Лиги чемпионов, а у «северян» еще есть немного времени для подготовки к дебюту в Лиге Европы. Новый чемпионат обе команды начали с победных результатов. Команда Мирчи Луческу уверенно разобралась с донецким «Олимпиком», разгромив соперников со счетом 4:1. «Десна» встречалась с луганской «Зарей» и одержала волевую победу – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».

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Александр Снитко, Sport.ua

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