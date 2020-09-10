В пятницу, 11-го сентября, состоится поединок второго тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 19:00.

В стартовом поединке второго тура встретятся команды, которые вскоре будут представлять нашу страну на евроарене. Киевляне уже на следующей неделе будут противостоять голландскому АЗ в квалификации Лиги чемпионов, а у «северян» еще есть немного времени для подготовки к дебюту в Лиге Европы. Новый чемпионат обе команды начали с победных результатов. Команда Мирчи Луческу уверенно разобралась с донецким «Олимпиком», разгромив соперников со счетом 4:1. «Десна» встречалась с луганской «Зарей» и одержала волевую победу – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».