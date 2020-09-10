Виктория АЗАРЕНКО: «Обожаю играть с Сереной Уильямс»

В полуфинале US Open сразятся две экс-первые ракетки мира

  • 10.09.2020 12:40
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Виктория АЗАРЕНКО: «Обожаю играть с Сереной Уильямс»
© US Open

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси поделилась ожиданиями от встречи против американки Серены Уильямс в рамках полуфинала US Open.
 
«Обожаю играть с Сереной. Мы всегда играем на больших стадионах, было много серьезных битв. Она из тех теннисисток, которые заставляют меня прибавлять и становиться лучше.
 
Мы с ней давненько не встречались (с турнира в Индиан-Уэллс-2019 - прим.). И, по-моему, тогда мы обе играли не очень хорошо. Но полуфинал Большого шлема — это совершенно другое.
 
Я люблю играть с лучшими, это дает возможность оценить себя, свой уровень. И я работаю ради того, чтобы играть важные матчи против лучших», – сказала Азаренко.
 
Отметим, что ранее Серена выиграла 18 из 22 матчей против Виктории. Любопытно, что Азаренко побеждала Уильямс-младшую только в матчах за титул.

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Источник — US Open

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