Стамбул. Катерина Бондаренко не сумела пробиться в 1/8 финала

На крупном турнире в Стамбуле украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела пробиться в 1/8 финала соревнования.
В двух сетах Бондаренко проиграла Данке Ковинич, 92-й ракетке мира из Черногории - 5:7, 2:6.
Ранее Бондаренко в парном разряде уступила паре с участием Катарины Завацкой.
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Источник — Sport.ua
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