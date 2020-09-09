ФОТО. Динамо готовится к Десне. Гармаш в команде

Киевское Динамо начало активную подготовку к матчу второго тура с Десной. К команде Мирча Луческу присоединились игроки сборной Украины, которые были на сборах. Матч с Десной состоится 11 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Пока в общей группе тренируется и Денис Гармаш, который по слухам не будет в команде румынского наставника.