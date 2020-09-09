ФОТО. Динамо готовится к Десне. Гармаш в команде

Сборники вернулись в команду

  • 09.09.2020 10:42
  • 800 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Динамо готовится к Десне. Гармаш в команде
© ФК Динамо Киев

Киевское Динамо начало активную подготовку к матчу второго тура с Десной. К команде Мирча Луческу присоединились игроки сборной Украины, которые были на сборах. Матч с Десной состоится 11 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Пока в общей группе тренируется и Денис Гармаш, который по слухам не будет в команде румынского наставника.

 

 

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Ukraine
    online
      Ukraine, 09.09.2020 10:52
    0
    vsekan, 09.09.2020 10:50
    Гармаш хоть и деб*** но опытный, если его приструнить (что врядли), но если вдруг цыган найдёт к ниму подход, то конечно очень бы пригодился для еврокубков
    Нафиг нужен, за отношение к Шахте - в топку, или Боярку местный клуб к Алиеву.
    Цыган сам с ним разберется)))
    Ссылка
    vsekan
    online
      vsekan, 09.09.2020 10:50
    0
    Гармаш хоть и деб*** но опытный, если его приструнить (что врядли), но если вдруг цыган найдёт к ниму подход, то конечно очень бы пригодился для еврокубков
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 09.09.2020 10:52
    0
    vsekan, 09.09.2020 10:50
    Гармаш хоть и деб*** но опытный, если его приструнить (что врядли), но если вдруг цыган найдёт к ниму подход, то конечно очень бы пригодился для еврокубков
    Нафиг нужен, за отношение к Шахте - в топку, или Боярку местный клуб к Алиеву.
    Цыган сам с ним разберется)))
    Ссылка
    vsekan
    online
      vsekan, 09.09.2020 10:50
    0
    Гармаш хоть и деб*** но опытный, если его приструнить (что врядли), но если вдруг цыган найдёт к ниму подход, то конечно очень бы пригодился для еврокубков
    Ссылка
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