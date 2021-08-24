СУРКИС – о победе над Десной: «Мистер сказал, что счет должен был быть 8:2»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал уверенную победу киевлян над «Десной» в матче 5-го тура УПЛ.



«Игра была такая же сильная, как с «Ингульцом». Но сейчас мы забили, а тогда – нет. Кроме того, что вернулся Мистер и дал «прочухана», ничего изменилось. Мы все – живые люди, каждый может заболеть. Случилась с Мистером такая неприятность – думали, быстрее выздоровеет. Слава богу, сейчас входит в норму, 4 дня быть в больнице не так легко. Он собрался, приехал и чувствуется сразу, что игра построена. Считаю, что команда отыграла очень достойно.



Какой был «прочухан»? Мне об этом знать не надо, я по игре видел, по глазам, настрою. Мне больше ничего не надо. В футбол можно выиграть или проиграть у любой команды, но самоотдача на поле и мысль должны присутствовать всегда. Тем более, мы стоим на пороге Лиги чемпионов.



Для меня любой матч – 3 очка, с кем бы мы не играли. Если бы 5 дали за «Десну» – это другое дело. Команда продемонстрировала характер прежде всего, умение играть в футбол. Забили четыре мяча, могли еще. Мистер сказал в раздевалке, что счет должен был быть 8:2», – сказал Суркис.