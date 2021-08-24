СУРКИС – о победе над Десной: «Мистер сказал, что счет должен был быть 8:2»

Президент «Динамо» – о том, как удалось вернуть команду на победный путь

  • 24.08.2021 18:50
  • 1671 просмотр
  • 6 комментариев
СУРКИС – о победе над Десной: «Мистер сказал, что счет должен был быть 8:2»
© ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал уверенную победу киевлян над «Десной» в матче 5-го тура УПЛ.
 
«Игра была такая же сильная, как с «Ингульцом». Но сейчас мы забили, а тогда – нет. Кроме того, что вернулся Мистер и дал «прочухана», ничего изменилось. Мы все – живые люди, каждый может заболеть. Случилась с Мистером такая неприятность – думали, быстрее выздоровеет. Слава богу, сейчас входит в норму, 4 дня быть в больнице не так легко. Он собрался, приехал и чувствуется сразу, что игра построена. Считаю, что команда отыграла очень достойно.
 
Какой был «прочухан»? Мне об этом знать не надо, я по игре видел, по глазам, настрою. Мне больше ничего не надо. В футбол можно выиграть или проиграть у любой команды, но самоотдача на поле и мысль должны присутствовать всегда. Тем более, мы стоим на пороге Лиги чемпионов.
 
Для меня любой матч – 3 очка, с кем бы мы не играли. Если бы 5 дали за «Десну» – это другое дело. Команда продемонстрировала характер прежде всего, умение играть в футбол. Забили четыре мяча, могли еще. Мистер сказал в раздевалке, что счет должен был быть 8:2», – сказал Суркис.

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Источник — ПроФутбол

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Серж М
    Серж М, 24.08.2021 19:39
    0
    Михаил Степанов, 24.08.2021 19:37
    зачем перенимать дурную манеру называть румына "мистер" ? Сергей Станислововича никому в голову так не приходило называть
    Ты что, я уже вижу как пуканы в ОРДЛО загорелись
    Ссылка
    Серж М
    Серж М, 24.08.2021 19:38
    -1
    Face Control, 24.08.2021 19:21
    Скажите спасибо, что Десна вам в этот раз слила матч, развпятьлетние автобусники.
    Ржавые уже не знают что писать Десна впервые за 5 встреч у Динамо не отобрала очков, при этом ржавым слила все встречи без одной
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 24.08.2021 19:37
    -1
    зачем перенимать дурную манеру называть румына "мистер" ? Сергей Станислововича никому в голову так не приходило называть
    Ссылка
    сергей богданов
    online
    сергей богданов, 24.08.2021 19:24
    -2
    Чемпионат одноклассников!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 24.08.2021 19:21
    -5
    Скажите спасибо, что Десна вам в этот раз слила матч, развпятьлетние автобусники.
    Ссылка
    folomkin99
    folomkin99, 24.08.2021 18:57
    0
    это доказывает какая крутая команда Ингулец, сыграли в ничью с командой которая разгромила Десну
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