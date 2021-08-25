Виталий Буяльский стал лучшим игроком 5-го тура УПЛ по оценкам Instat

Лидер «Динамо» провел качественный матч

  • 25.08.2021 08:54
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Виталий Буяльский стал лучшим игроком 5-го тура УПЛ по оценкам Instat
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Самым полезным футболистом 5-го тура УПЛ по оценкам InStat с рекордным показателем в текущем сезоне стал полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.

В центральном матче тура он оформил дубль в ворота «Десны» (4:0), отметившись тремя обводками и семью передачами в штрафную площадь. Оценка Буяльского — 418 баллов. В тройку лучших игроков тура вошли два атакующих хавбека «Шахтера » — Михаил Мудрык и Манор Соломон.

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Источник — zbirna.com

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