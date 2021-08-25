Виталий Буяльский стал лучшим игроком 5-го тура УПЛ по оценкам Instat

Самым полезным футболистом 5-го тура УПЛ по оценкам InStat с рекордным показателем в текущем сезоне стал полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.

В центральном матче тура он оформил дубль в ворота «Десны» (4:0), отметившись тремя обводками и семью передачами в штрафную площадь. Оценка Буяльского — 418 баллов. В тройку лучших игроков тура вошли два атакующих хавбека «Шахтера » — Михаил Мудрык и Манор Соломон.