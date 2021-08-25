Денис АНТЮХ: «Радует, что Луческу уже лучше»

В прошлом матче чемпионата Украины против черниговской «Десны» в составе «Динамо» дебютировал нападающий Денис Антюх.



Футболист рассказал о своих дальнейших планах и поделился ожиданиями от предстоящего поединка против «Колоса» из Ковалевки.



- После матча с «Десной» нам дали один выходной день, я провел его дома с семьей, отдохнул, перезагрузился, и теперь с новыми силами готовимся к матчу с «Колосом». В целом, подготовка проходит в обычном режиме, разобрали игру с «Десной» и провели работу над ошибками.



- Разве они были, учитывая победу со счетом 4:0?

- Конечно. Были погрешности тактического характера, в обороне, также можно улучшить игру в атаке. Словом, ошибки есть всегда, как и всегда есть, над чем работать.



- В матче с «Десной» состоялся ваш дебют за «Динамо», рассчитываете ли выйти на поле в следующем поединке против «Колоса»?

- Конечно, мне бы этого очень хотелось. Но кому играть - решать тренеру.



- Для вас, как для бывшего футболиста «Колоса», предстоящий матч будет особенным?

- Естественно, мне хочется сыграть против своей бывшей команды, а в остальном это обычная игра чемпионата, которую нам необходимо выигрывать.



- Вы, как бывший игрок этой команды, наверняка, знаете, как это сделать?

- Какую тактику на игру выбрать, нам скажет тренер. Как он скажет, так мы и будем действовать. Радует, что Мирче Луческу уже лучше, в прошлом матче он вернулся на тренерский мостик. Когда он с нами, это больше мотивирует, он нам много подсказывает, проводит теоретические занятия и тренировки. Когда он рядом, мне кажется, команда играет лучше.



- Наверняка, в «Колосе» у вас осталось много друзей, будете ли с кем-то обсуждать ближайший матч?

- Конечно, осталось много товарищей и знакомых ребят, но еще ни с кем из них не общался. Думаю, мы поговорим уже после игры, – сказал Антюх.



Матч с «Колосом» состоится в ближайшую субботу, 28-го августа, в Киеве на НСК «Олимпийский».