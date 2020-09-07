Козлова рассказала, на каких турнирах сыграет в ближайшее время

Третья ракетка Украины Катерина Козлова рассказала о планах на грунтовый сезон.
«Сейчас я буду заниматься травмированной ногой. В Риме я вряд ли сыграю, потому то квалификация начинается раньше. Возможно, я сыграю 80-тысячник ITF в Кань-сюр-Мер (14-20 сентября - прим. Sport.ua), но это будет зависеть от динамики восстановления. Потом Ролан Гаррос, потому что в Страсбурге маленькая сетка квалификации и я туда не попадаю.
Конечно, основная цель – быть готовой к Открытому чемпионату Франции, быть здоровой к началу турнира. Нужно подготовить тело, чтобы показать более хорошие результаты и игру.
До конца года сложно ставить какие-либо цели по поводу рейтинга, потому что еще даже непонятно, какие турниры состояться, а какие – нет. На данный момент очень сложно что-то предугадывать и ставить цели», – сказала Козлова.
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Владимир Клепач, Sport.ua
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