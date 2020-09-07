Испания разгромила Украину, Джокович оскандалился, триумф пляжников

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 6 сентября.

1. Фурия оказалась не по зубам. Украина с крупным счетом проиграла Испании. Команда Андрея Шевченко без шансов уступила в Мадриде.

2. ВИДЕО. Попал мячом в линейную. Джокович дисквалифицирован с US Open. Главный фаворит турнира досрочно завершил соревнования.

3. Украина сокрушила Францию и взяла бронзу Евролиги 2020 по пляжному футболу. Из-за пандемии коронавируса участие в турнире принимали только 5 команд.

4. Швейцария разошлась ничьей с Германией. Теперь Украина на 2-м месте группы. Следующие матчи группового этапа пройдут через месяц.

5. Костюк снялась с турнира в Стамбуле. Украинская теннисистка получила травму лодыжки.

6. Источник: В Рухе вспышка коронавируса, ближайшие матчи – под вопросом. Группа футболистов львовской команды отправлена на самоизоляцию.

7. Что показали Тымчик и Михайличенко в дебютной игре за сборную Украины. Sport.ua оценивает действия новичков «сине-желтых», а также их перспективы в главной команде страны.

8. Супряга дал согласие на переход в Болонью. Итальянскому клубу остается лишь договориться по трансферу с «Динамо».

9. НБА. Торонто и Денвер сравняли счет в сериях против Бостона и Клипперс. За океаном состоялись матчи второго раунда плей-офф.

10. Хаос на Гран-при Италии! Гасли выиграл гонку, Сайнс и Стролл - в топ-3. А где же пилоты Мерседеса?