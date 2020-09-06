Костюк снялась с турнира в Стамбуле

Украинская теннисистка получила травму лодыжки

  • 06.09.2020 18:37
  • 374 просмотра
  • 2 комментария
Костюк снялась с турнира в Стамбуле
© Instagram. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на турнире в Стамбуле из-за травмы лодыжки.

«Привет, ребята. К сожалению, я не смогу принять участие в следующем турнире, который стартует завтра в Стамбуле. Я подвернула щиколотку на сегодняшней тренировке. Спасибо вам за любовь. Я вернусь», — написала Марта.

Соперницей Костюк должна была стать сербка Ольга Данилович.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.09.2020 19:12
    0
    Надеюсь, это хитрость просто и со здоровьем Марты все в порядке
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 06.09.2020 19:11
    0
    Бажаю якнайшвидшого одужання.Повертайся,Марто!З нетерпінням будемо чекати!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.09.2020 19:12
    0
    Надеюсь, это хитрость просто и со здоровьем Марты все в порядке
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 06.09.2020 19:11
    0
    Бажаю якнайшвидшого одужання.Повертайся,Марто!З нетерпінням будемо чекати!
    Ссылка
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