Костюк снялась с турнира в Стамбуле

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на турнире в Стамбуле из-за травмы лодыжки.

«Привет, ребята. К сожалению, я не смогу принять участие в следующем турнире, который стартует завтра в Стамбуле. Я подвернула щиколотку на сегодняшней тренировке. Спасибо вам за любовь. Я вернусь», — написала Марта.

Соперницей Костюк должна была стать сербка Ольга Данилович.