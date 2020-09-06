Костюк снялась с турнира в Стамбуле

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на турнире в Стамбуле из-за травмы лодыжки.
«Привет, ребята. К сожалению, я не смогу принять участие в следующем турнире, который стартует завтра в Стамбуле. Я подвернула щиколотку на сегодняшней тренировке. Спасибо вам за любовь. Я вернусь», — написала Марта.
Соперницей Костюк должна была стать сербка Ольга Данилович.
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Источник — Instagram
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