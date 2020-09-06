Украина сокрушила Францию и взяла бронзу Евролиги 2020 по пляжному футболу

Золото в вечернем поединке разыграют сборные Португалии и Швейцарии

  • 06.09.2020 19:05
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  • 2 комментария
Украина сокрушила Францию и взяла бронзу Евролиги 2020 по пляжному футболу
© УАФ

Сегодня, 6 сентября, в португальском Назаре сборная Украины по пляжному футболу в последнем туре Суперфинала Евролиги 2020 разбила наголову команду Франции с счетом 7:2.

Таким образом, сборная Украины заняла 3-е место и завоевала бронзовые медали. Золото в вечернем поединке разыграют сборные Португалии и Швейцарии.

Из-за пандемии коронавируса участие в Евролиге принимали только 5 команд. Напомним, в стартовой игре турнира подопечные Николая Костенко переиграли сборную Германии по пенальти (3:3, пен – 4:3). Затем 4 сентября украинцы во втором матче проиграли Швейцарии (2:4). 5 сентября сборная Украины уступила с тем же счетом и Португалии (2:4).

Состав сборной Украины. Вратари: Владимир Гладченко (Beachsoccer), Денис Сабатюк («Альтернатива»). Полевые игроки: Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Ярослав Заворотный (все – «ВИТ»), Андрей Пашко, Олег Сиренко (оба – «Альтернатива»), Олег Зборовский, Максим Хижняк (оба – Beachsoccer), Юрий Щерица, Константин Макеев (оба – «Сервит»).

Суперфинал Евролиги 2020

02.09.2020. Тур 1

18:00. Украина – Германия – 3:3 (пен. – 4:3)

19:30. Франция – Португалия – 0:7

03.09.2020. Тур 2

18:00. Швейцария – Франция – 10:2

19:30. Португалия – Германия – 4:1

04.09.2020. Тур 3

16:30. Германия – Франция – 4:5

17:45. Украина – Швейцария – 2:4

05.09.2020. Тур 4

18:00. Швейцария – Германия – 8:6

19:30. Португалия – Украина – 4:2

06.09.2020. Тур 5

18:00. Украина – Франция – 7:2

19:30. Португалия – Швейцария

Турнирная таблица

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Николай Степанюк, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 06.09.2020 19:34
    0
    Вот это разозлились!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.09.2020 19:15
    +2
    Без вариантов!
    7:2
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.09.2020 19:15
    +2
    Без вариантов!
    7:2
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 06.09.2020 19:34
    0
    Вот это разозлились!
    Ссылка
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