Украина сокрушила Францию и взяла бронзу Евролиги 2020 по пляжному футболу

Сегодня, 6 сентября, в португальском Назаре сборная Украины по пляжному футболу в последнем туре Суперфинала Евролиги 2020 разбила наголову команду Франции с счетом 7:2.
Таким образом, сборная Украины заняла 3-е место и завоевала бронзовые медали. Золото в вечернем поединке разыграют сборные Португалии и Швейцарии.
Из-за пандемии коронавируса участие в Евролиге принимали только 5 команд. Напомним, в стартовой игре турнира подопечные Николая Костенко переиграли сборную Германии по пенальти (3:3, пен – 4:3). Затем 4 сентября украинцы во втором матче проиграли Швейцарии (2:4). 5 сентября сборная Украины уступила с тем же счетом и Португалии (2:4).
Состав сборной Украины. Вратари: Владимир Гладченко (Beachsoccer), Денис Сабатюк («Альтернатива»). Полевые игроки: Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Ярослав Заворотный (все – «ВИТ»), Андрей Пашко, Олег Сиренко (оба – «Альтернатива»), Олег Зборовский, Максим Хижняк (оба – Beachsoccer), Юрий Щерица, Константин Макеев (оба – «Сервит»).
Суперфинал Евролиги 2020
02.09.2020. Тур 1
18:00. Украина – Германия – 3:3 (пен. – 4:3)
19:30. Франция – Португалия – 0:7
03.09.2020. Тур 2
18:00. Швейцария – Франция – 10:2
19:30. Португалия – Германия – 4:1
04.09.2020. Тур 3
16:30. Германия – Франция – 4:5
17:45. Украина – Швейцария – 2:4
05.09.2020. Тур 4
18:00. Швейцария – Германия – 8:6
19:30. Португалия – Украина – 4:2
06.09.2020. Тур 5
18:00. Украина – Франция – 7:2
19:30. Португалия – Швейцария
Турнирная таблица
Николай Степанюк, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
7:2
7:2
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.