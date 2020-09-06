Катерина КОЗЛОВА: «Могла сыграть активнее на сетболе в матче с Квитовой»

Украинская теннисистка – о матче второго круга на US Open

  • 06.09.2020 10:22
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Катерина КОЗЛОВА: «Могла сыграть активнее на сетболе в матче с Квитовой»
© WTA. Катерина Козлова

Третья ракетка Украины Катерина Козлова прокомментировала свое выступление на Открытом чемпионате США, где она остановилась во втором круге, уступив чешке Петре Квитовой.
 
«Думаю, на сетболе на своей подаче мне не хватило агрессивности. Считаю, что я могла сыграть активнее. Против Квитовой нужно использовать каждый шанс, иначе она его заберет как агрессивный игрок. В целом свою игру я оцениваю неплохо, что первый, что второй матчи. 
 
В «Цинциннати» у меня не совсем сложилось, так как все-таки для меня это был первый турнир после перерыва. Еще были некоторые проблемы с ногой. Сейчас после матча я сделала МРТ. Повреждение есть, но это не критично. Это хорошая новость. Так что, дальше буду восстанавливаться», – сказала Козлова.

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Источник — Большой теннис Украины

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