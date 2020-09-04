Марта Костюк – Наомі Осака. Прогноз і анонс матчу третього кола US Open

У п'ятницю, 4 вересня, українка Марта Костюк (№137 WTA) продовжить боротьбу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу матчем з екс-першою ракеткою світу Наомі Осакою з Японії (№9 WTA).



Поєдинок третього кола основної сітки відбудеться першим запуском на стадіоні Артура Еша. Час початку матчу - 19:00 за Києвом.



Перемога принесе одній з тенісисток $87 тисяч і 110 очок до рейтингу WTA на додаток до $163 тисяч і 130 очок, які вже зароблені. З одним уточненням: японка минулоріч дійшла на US Open до четвертого кола і за новими правилами отримає очки до заліку, тільки якщо покращить свій результат. В іншому разі вона збереже бали за минулорічний виступ. Костюк вже в плюсі за очками і далі може тільки додавати.



Суперниця



В черговий раз розписувати всі заслуги і регалії Осаки не варто, потрібно тільки пам'ятати, що це одна із найсильніших тенісисток світу. Наомі, незважаючи на всю свою потужність, вже навчилася не тільки лупити по м'ячу з усієї сили, а грати ще й розумно, відштовхуючись від стилю суперниці.



Улюблениця японської та й американської публіки, здається, вже повністю залікувала травму плеча, через яку їй довелося знятися з Підсумкового турніру-2019. Це пошкодження заважало Наомі демонструвати високі результати на початку року, але зараз вона готова вигравати свій третій титул Grand Slam.

Статистика на турнірі

Зверніть увагу, що поки на турнірі майже за всіма статистичними показниками Марта краща за майбутню опонентку. Це додає оптимізму, але робити поспішних висновків з цього не варто, адже японка провела дуже складний матч першого кола зі своєю співвітчизницею Місакі Дої.

Найбільше дивує перевага українки на подачі, в це буде складно повірити тим, хто не бачив попередні два матчі за участю Марти.

Костюк Осака матчі 2 2 середній рейтинг суперниць 57.5 77.5 середній час матчу 1:12:00 1:37:30 витрачено секунд на одне очко 37 42 виграно очок на подачі, % 71.4 66.4 ейси/гейм 0.15 0.14 подвійні помилки/гейм 0.1 0.04 % першої подачі 63.4 55.2 виграно очок на першій подачі, % 78.9 77.2 виграно очок на другій подачі, % 58.5 53.1 виграно очок на прийомі, % 49.2 46.7 реалізовано брейкпоінтів, % 41.2 50.0 виходів до сітки/гейм 0.48 0.19 очки, виграні біля сітки, % 80.0 50.0 віннерси/гейм 0.85 0.54 невимушені помилки/гейм 0.81 0.68

Шлях на турнірі Стадія Костюк Осака 1-е коло Касаткіна (6-1 6-2) №70 WTA Дої (6-2 5-7 6-2) №81 WTA 2-е коло Севастова (6-3 7-6) №45 WTA Джорджі (6-1 6-2) №74 WTA

Перспективи в рейтингу



Перемога в матчі третього кола дозволить Марті дебютувати в першій сотні світового рейтингу, незважаючи на те, як зіграють інші її конкурентки. Але на даний момент головне зберегти поточний рівень гри, адже з ним проблем із потрапляння до топ-100 взагалі не виникне, це стане питанням час. І для цього навіть не потрібно сьогодні кров з носа перемагати Осаку.

Прогноз



18-річна Костюк – це вже не та юна дівчинка, яка виходила на матч третього кола Australian Open-2018 проти Еліни Світоліної, щоб отримати майстер-клас. Якщо тоді ми прекрасно розуміли, що її зводять в школу, то сьогодні певні шанси зачепитися за перемогу є. Психологія буде відігравати ключову роль, адже в найбільш відповідальні моменти потрібна буде реалізація своїх шансів.

В матч із Севастовою Марта домінувала більшу частину зустрічі, але все одно ледь не потрапила в пастку, з якої було б майже нереально вибратися. Осака – це «бос» набагато вищого рівня, доведеться дуже постаратися, адже повернути втрачене буде майже неможливо. Мотивація темношкірої японки на високому рівні, недарма вона привезла на ці змагання сім різних масок.

Загалом певні шанси переграти Осаку в двох партіях є, якщо стартувати без розкачки, але для цього мають зійтися дуже багато факторів.

Прогноз Sport.ua: перемога Осаки в 2 сетах



Розклад



П'ятниця, 4 вересня

19:00 – Марта Костюк – Наомі Осака