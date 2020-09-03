Стала известна соперница Костюк в третьем круге US Open

Стало известно, с кем сыграет 18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№137 WTA) в третьем раунде US Open.
Соперницей украинки станет 22-летняя японская спортсменка Наоми Осака (№9 WTA), которая во втором круге соревнований легко взяла верх над 28-летней итальянкой Камилой Джорджи (№74 WTA) — 6:1, 6:2.
Ранее Костюк уверенно обыграла латвийку Анастасию Севастову.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.