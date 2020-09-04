Марта Костюк – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 4 сентября, украинка Марта Костюк (№137 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче третьего круга 18-летняя теннисистка сразится против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки из Японии (№9 WTA).



Поединок будет сыгран первым запуском на стадионе Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.

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