Марта Костюк – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на Открытом чемпионате США по теннису

  • 04.09.2020 00:43
  • 328 просмотров
  • 2 комментария
Марта Костюк – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Марта Костюк

В пятницу, 4 сентября, украинка Марта Костюк (№137 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче третьего круга 18-летняя теннисистка сразится против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки из Японии (№9 WTA). 
 
Поединок будет сыгран первым запуском на стадионе Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву. 

Путь на турнире
Стадия  Костюк  Осака
1-й круг    Касаткина (6-1 6-2) №70 WTA    Дои (6-2 5-7 6-2) №81 WTA
2-й круг  Севастова (6-3 7-6) №45 WTA  Джорджи (6-1 6-2) №74 WTA

Ранее девушки не встречались.
 
В следующем раунде победительница сыграет против Магды Линетт (№37 WTA) или Анетт Контавейт (№21 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 04.09.2020 01:01
    0
    Может Осака одумается и по старой традиции снимется с турнира ...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 04.09.2020 00:48
    +1
    Для мене важливо побачити, що Марта подорослішала з часу дебюту 2 роки назад у 3-му колі шлему - на АО-2018. Хочеться щоб Марта не перегоріла, як тоді з Елею, а зіграла на такому ж рівні, як і в перших двох матчах тут на шлемі. Інша річ, що цього може не вистачити для перемоги над грізною Осакою, але в будь-якому разі це буде хороший досвід для Костюк, для її подальшого прогресу.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 04.09.2020 00:48
    +1
    Для мене важливо побачити, що Марта подорослішала з часу дебюту 2 роки назад у 3-му колі шлему - на АО-2018. Хочеться щоб Марта не перегоріла, як тоді з Елею, а зіграла на такому ж рівні, як і в перших двох матчах тут на шлемі. Інша річ, що цього може не вистачити для перемоги над грізною Осакою, але в будь-якому разі це буде хороший досвід для Костюк, для її подальшого прогресу.
    Ссылка
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 04.09.2020 01:01
    0
    Может Осака одумается и по старой традиции снимется с турнира ...
    Ссылка
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