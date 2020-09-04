Марта Костюк – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 4 сентября, украинка Марта Костюк (№137 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче третьего круга 18-летняя теннисистка сразится против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки из Японии (№9 WTA).
Поединок будет сыгран первым запуском на стадионе Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
|Стадия
|Костюк
|Осака
|1-й круг
|Касаткина (6-1 6-2) №70 WTA
|Дои (6-2 5-7 6-2) №81 WTA
|2-й круг
|Севастова (6-3 7-6) №45 WTA
|Джорджи (6-1 6-2) №74 WTA
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница сыграет против Магды Линетт (№37 WTA) или Анетт Контавейт (№21 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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